Hamburg Airport meldet Rekordzahlen

Im Oktober 2010 zählte der Flughafen 1,33 Millionen Passagiere. Damit ist der Oktober 2010 der beste Monat in der fast 100-jährigen Geschichte von Hamburg Airport.

Nie zuvor wurden über 1,3 Millionen Passagiere innerhalb eines Monats gezählt. Dem Plus von 10,4 Prozent bei den Passagieren steht ein Rückgang von 0,4 Prozent bei den Flugbewegungen gegenüber. Demnach ist das Wachstum bei den Passagieren auf den Einsatz größerer Flugzeuge zurückzuführen, die zudem besser ausgelastet waren. Michael Eggenschwiler, Vorsitzender der Geschäftsführung am Hamburg Airport, freut sich über den Rekordmonat: „Pünktlich zum 100. Geburtstag von Hamburg Airport stehen die Zeichen wieder auf Wachstum. Dank der guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Fluggesellschaften konnten wir im Oktober einen Rekord bei den Passagieren aufstellen. Das Jahr 2010 wird trotz Aschewolke, Streiks und des harten Winters sicherlich wieder als ein erfolgreiches Jahr in die Geschichte des Hamburger Flughafens eingehen.“In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres stieg die Anzahl der Fluggäste um 6,2 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2009. Damit liegt die Steigerungsrate über dem durchschnittlichen Wachstum der deutschen Airports, die im Flughafenverband ADV organisiert sind. Von Januar bis Oktober 2010 nutzten insgesamt rund 11 Millionen Passagiere den Hamburger Flughafen. Die Zahl der Flugbewegungen ist um 0,8 Prozent auf rund 134.000 gestiegen.Der Flughafen Hamburg feiert am 10. Januar 2011 seinen 100. Geburtstag und ist damit einer der ältesten Verkehrsflughäfen weltweit und der dienstälteste Flughafen in Deutschland. Im Jubiläumsjahr 2011 können sich die Besucher auf viele Veranstaltungen und Aktionen freuen. So veranstaltet Hamburg Airport unter anderem ein Fest für Groß und Klein in den Terminals und auf dem Vorfeld, bei dem die Besucher die Faszination Fliegen hautnah erleben können. Link: 100 Jahre Hamburg Airport