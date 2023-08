Hainan ist beste Airline in China

Zum zweiten Mal beginnt die Fluggesellschaft Hainan Airlines das Prädikat beste Airline in China.

Die Umfrage wurde durch das Global Traverler Magazine durchgeführt und hier kürten die Kunden Hainan Airlines nach 2008 erneut zur besten Fluggesellschaft Chinas. Hainan Airlines wurde 1993 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Haikou, das in der Provinz Hainan liegt. Hainan Airlines betreibt rund 91 Flugzeuge und fliegt hauptsächlich Ziele innerhalb Chinas an. Die beiden wichtigsten Umsteigeflughäfen sind dabei Peking und Haikou, das gleichzeitig Heimatbasis ist. Hainan hat auch mehrere internationale Ziele im Programm, darunter in Europa Berlin-Tegel, Brüssel, Budapest, Zürich und Istanbul.