Gol vergrössert Verlust

Gol Linhas Aereas Inteligentes SA meldet, dass sich der Verlust im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr vertieft habe.

Der Nettoverlust belief sich auf US$ 302,7 Millionen, ein herber Rückgang von den US$ 2,98 Millionen Verlust im Vergleichsquartal des letzten Jahres. Das Nettoeinkommen stieg um 5,2 Prozent auf US$ 683 Millionen. Der Brasilianische Real verlor 18 Prozent an Wert gegenüber dem US Dollar im vierten Quartal des Jahres. Analisten hatten mit einem kleineren Verlust gerechnet, die Aktien der zweitgrössten brasilianischen Airline fielen um 3,7 Prozent. Die Treibstoffkosten, die etwa 40 Prozent des Gesamtaufwandes von Gol ausmachen, sanken um elf Prozent.