GOL durchschnittlich 58% ausgelastet

GOL Linhas Aereas Inteligentes erfährt im August einen 16%-Anstieg im Verkehr und eine Auslastung von durchschnittlich 58%.

Die brasilianische Airline sagte, der Inlandverkehr sei im August um 16% gestiegen und auch die Kapazität habe sich um 14% vergrössert. Die Auslastung auf nationalen Flügen betrug 55%, auf internationalen 69%. GOL Transportes Aereos meldete einen Passagierverkehr von 1,26 Milliarden RPK und eine Kapazität von 2,315 Mia ASK im Inland. International lag der Passagierverkehr bei 172 Millionen RPK und 259 Mio ASK. Die Tochtergesellschaft VRG Linhas wie im Ausgust einen Inlandverkehr von 165 Millionen RPK, sowie eine Kapazität von 298 Mio ASK aus. International lagen der Verkehr bei 295 Mio RPKs und die Kapazität bei 421 Mio ASK.