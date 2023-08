GB Behörde verlangt vielleicht Auflösung von BAA

Die britische Wettbewerbskommission wird sich vielleicht die Auflösung von BAA empfehlen, die als Monopolist sieben Flughäfen im Land betreibt, darunter London Heathrow, Gatwick und Stansted.

Die im Besitz der spanischen Ferrovial stehende BAA müsste mit einem solchen Entscheid mindestens einen ihrer Flughäfen, wahrscheinlich Gatwick, verkaufen. Der Entscheid der Wettbewerbsüberwacher wird in den kommenden zwei Wochen erwartet. Es wird auch geprüft, ob die Probleme an den Flughäfen, wie bei der Eröffnung des neuen Terminal 5 in Heathrow, durch das Monopol verursacht wurden. Eine vorangehende Studie der Kommission stellte fest, dass es keinen Wettbewerb unter den Flughäfen gab, da alle demselben Besitzer gehörten.