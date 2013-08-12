Frontier weiterhin mit rückläufigen Passagierzahlen

Frontier Airlines konnte im Juli 2013 1,057 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Minus von siebzehn Prozent.

Das Angebot wurde von 1,173 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 978 Millionen Sitzplatzmeilen um achtzehn Prozent zurückgenommen. Verglichen mit dem Vorjahresjuli verschlechterte sich die Nachfrage um siebzehn Prozent auf 1,041 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf starke 94 Prozent. Mit Frontier flogen in den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres 6,439 Millionen Passagiere, dies waren achtzehn Prozent weniger als in der gleichen Vorjahresspanne. Frontier Airlines hat ihren Hauptsitz in Denver und ist im Besitz von Republic Airways Holdings.Die Airline betreibt 59 Airbus und 18 Embraer Maschinen.