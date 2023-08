Frontier bezahlt für offenes Flugzeugleasing

Die unter Chapter 11 fliegende Fluggesellschaft Frontier Airlines, konnte ihre offenen Rechnungen ausgleichen.

In der Gerichtsakte sagt die Fluggesellschaft, sie erfüllten Abschnitt 1110(a) des Konkursgesetzbuches und konnten so die Zahlungen für das Flugzeugleasing für 60 Konkurstage ausfallen lassen. Dieser Zeitraum lief am Montag aus und Frontier bezahlte. Nun seien sie mit allen Finanzen auf dem Laufenden und werden allen Rechten und Pflichten, die mit den Verträgen in Verbindung stehen nachkommen, während die gerichtlich überwachte Restrukturierung erfolgt, sagte ein Sprecher. Frontier hat eine Flotte von 60 Airbus und 10 Bombardier Flugzeugen.