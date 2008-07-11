Frontier stundet Lieferung von Airbus Jets

Frontier Airlines hat die Erlaubnis erhalten, den Erwerb von sieben Standartrumpfflugzeugen für zwei Jahre zu stunden. Dies geht aus den Akten der US Konkursbehörde hervor.

Dies geht aus den Akten der US Konkursbehörde hervor. Die Bestellung von Flugzeugen des Typs Airbus A318 und A319 wurde 2000 getätigt. Der Aufschub erfolgt, obwohl sich Airbus und Rivale Boeing der steigenden Gefahr von Stornierungen grosser Bestellungen gegenübersehen, da ihre Kunden unter dem Druck der Treibstoffpreise und der Marktsituation leiden. Ein Teil der Schulden von Frontier wird durch Darlehen gedeckt. Die in Denver beheimatete grösste Regionalflotte der USA agiert noch immer unter Konkurs, muss aber, um Treibstoffkosten zu sparen, Flüge strechen und benötigt daher eine geringere Anzahl Flugzeuge.