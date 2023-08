Frontier Airlines ist zurzeit die pünktlichste Fluggesellschaft in den USA

Im Januar dieses Jahres hat die Frontier Airline von allen U.S. Gesellschaften am besten abgeschnitten, wenn es um die Pünktlichkeit der Passagierflüge geht.

Dies meldete FlightStats, eine Firma, die die plangemässen Ankünfte und Abflüge aller Flüge der grösseren U.S. Airlines und Flughäfen miteinander vergleicht. Die Frontier war bei 79.95% der 8’424 Flüge pünktlich – das heisst nie mehr als 15 Minuten verspätet. Southwest Airlines Co. verpasste den ersten Platz nur knapp mit 79.02% „Pünktlichkeitsleistung“ und 101’215 Flügen, gefolgt von American Airlines Inc. mit 65.98% auf 66’153 Starts und Landungen. Letztere schnitt jedoch bei den grossen Verspätungen von mehr als 44 Minuten schlecht ab, nämlich mit 13.54%. Tabellenführer in dieser Disziplin ist United Airlines mit 17.06%. Der pünktlichste Flughafen Amerikas ist gemäss FlightStats der Baltimore/Washington International, am schlechtesten schnitt San Francisco International Airport ab, mit nur 49.42% planmässigen Ankünften und Abreisen.