Flyglobespan bleibt am Boden

Der schottische Low-Cost-Carrier Flyglobespan stellt seinen Betrieb ein, nachdem auch der letzte Versuch, ein Darlehen zu erhalten, fehlgeschlagen ist.

Am vergangenen Montag hatte die Airline, zusammen mit dem gleichnamigen Reiseunternehmen, noch bekannt gegeben, sie habe ein Finanzpacket von Halcyon Investments in Aussicht, doch dieses traf nie ein. Der aktuelle Mangel an Vertrauen in der Airlineindustrie habe die vorhandene Liquidität reduziert. Die Geschäftsleitung der Airline habe alles daran gesetzt, die finanziellen Schwierigkeiten zu überwinden, doch leider ohne Erfolg. Deshalb sei das endgültige Grounding der Flyglobespan beschlossen worden. Die Airline beschäftigt rund 800 Angestellte und betreibt zehn Flugzeuge. 2008 transportierte sie 1,6 Millionen Passagiere, 20 Prozent weniger als 2007. Die Auslastung lag bei 79,6 Prozent.