Flybe übernimmt Embraer E175

Grossbritanniens grösste Regionalfluggesellschaft hat im Dezember 2011 die ersten vier von 35 Embraer 175 eingeflottet.

Die vier Maschinen stammen aus einem Grossauftrag vom Juli 2010, der an der Farnborough Air Show bekannt gegeben wurde. Flybe hat die Embraer 175 für 88 Passagiere in einer Klasse ausgelegt und wird die Maschinen für den weiteren Ausbau ihres Streckennetzes in Europa verwenden. Flybe will die weiteren 31 E175 bis im Oktober 2016 übernehmen. Die Fluggesellschaft betreibt bereits vierzehn Embraer E195.