Air France schliesst Code Share mit FlyBe

Air France und FlyBe wollen ab Herbst zwischen Frankreich und Grossbritannien enger zusammenarbeiten.

Über das Code Share Abkommen werden Air France Kunden über die britische Fluggesellschaft FlyBe in Zukunft ein engmaschiges Verbindungsnetz in Grossbritannien befliegen können, im Gegenzug profitieren die Passagiere von FlyBe von den guten französischen Inlandverbindungen von Air France. Neben guten Anschlüssen im Inland Frankreichs werden die Kunden von FlyBe auch die Möglichkeit haben über Paris Charles de Gaulle Langstreckenflüge von Air France im Code Share zu befliegen. Dieses neue Abkommen wird für Air France wie FlyBe eine neu Basis für eine vertiefte Zusammenarbeit bei Verbindungen in zwei lukrativen Märkten bilden.