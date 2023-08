Finnair ernennt neuen CEO

Im nächsten Jahr übernimmt der aktuelle COO der Nokia Siemens die Geschäftsleitung der Finnair.

Mika Vehvilainen fängt am 5. Januar 2010 bei Finnair an und wird am 1. Februar die Stelle als neuer Präsident und CEO antreten. Damit löst er Jukka Hienonen ab, der die Airline Ende Januar verlässt. Vehvilainen bringt grosse Erfahrungen in Verkauf und Marketing mit, ausserdem ist er versiert in Strategiemanagement und kennt die Geschäftsentwicklungen in Asien, Nordamerika und Europa.

