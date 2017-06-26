Flughafen Wien zeichnet Eurowings aus

Eurowings Airbus A320 (Foto: Eurowings)

Bereits zum fünften Mal hat der Flughafen Wien den Airline Award verliehen, Eurowings war die Airline mit dem stärksten Wachstum.

Eurowings konnte im Jahr 2016 das größte absolute Passagierwachstum am Standort verzeichnen und setzt sich damit als „Best Performing Airline“ durch. Im Rahmen des VIE Summer Events wurde die deutsche Fluglinie gestern, am 22. Juni 2017 mit dem „Airline Award 2017“ ausgezeichnet.

„Wir freuen uns, den diesjährigen Airline Award des Flughafen Wien an Eurowings überreichen zu können. Die deutsche Fluglinie konnte ihr Passagieraufkommen am Standort Wien im Jahr 2016 um 44,6%, also um fast 400.000 Reisende, auf rund 1,3 Mio. Passagiere steigern und setzt sich damit verdient als „Best Performing Airline“ durch. Gemeinsam mit Eurowings konnten wir heuer bereits zahlreiche Flugverbindungen nach Wien eröffnen. Wir gratulieren zur tollen Leistung.“ so Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

“Eurowings ist die derzeit am schnellsten wachsende Airline Europas. Allein in Wien bieten wir 203 wöchentliche Verbindungen zu 35 verschiedenen Destinationen an. Seit der Stationierung unseres ersten Airbus A320 im November 2015, sind mit fünf weiteren nun insgesamt sechs Flugzeuge regelmäßig in Wien abgestellt. Wien ist ein strategisch wichtiger Standort für Eurowings, wir freuen uns daher sehr über die tolle Anerkennung und auf weitere gute Zusammenarbeit.” zeigt sich Oliver Wagner, Geschäftsführer von Eurowings, über die Auszeichnung erfreut.

Eurowings ist „Best Performing Airline“ 2017

Mit in Summe 1,275 Millionen Passagieren und einem Plus von 44,6% gegenüber dem Vorjahr verzeichnete Eurowings im Jahr 2016 das größte absolute Passagierwachstum am Standort. Maßgeblich dazu beigetragen haben zahlreiche Destinationsaufnahmen zum bestehenden Angebot, sowie der Ausbau der Basis in Wien von einem auf drei Flugzeuge im Jahr 2016. Mit Sommerflugplan 2017 hat Eurowings bereits sechs Airbus A320 in Wien stationiert und 13 weitere Flugverbindungen in das Streckennetz aufgenommen, darunter beispielsweise Birmingham, Porto, Bastia, Malta, Nizza, Ibiza und Madrid. Die deutsche Airline bedient ab Wien in Summe 35 Ziele. Insgesamt bietet Eurowings über 130 Destinationen in Europa und der ganzen Welt an, wie beispielsweise in die Karibik, die USA, nach Afrika oder Thailand und befördert jährlich 20 Millionen Passagiere.

Airline Award für besondere Leistungen am Standort

Im Jahr 2013 wurde der Airline Award vom Flughafen Wien ins Leben gerufen, um besondere Leistungen von Airlines anzuerkennen, die mit herausragenden Passagierzuwächsen wesentlich zur guten Entwicklung des Standortes beitragen. Übergeben wird die Auszeichnung jährlich im Rahmen des VIE Summer Events. Heuer feierten die Vertreter von Eurowings gemeinsam mit dem Flughafen Wien und rund 150 Gästen im K47 in Wien.

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