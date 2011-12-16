Oman kauft weitere F-16 Kampfjets

Das Sultanat von Oman hat den Kauf von zwölf weiteren F-16C/D Fighting Falcon Mehrzweckkampfflugzeugen bekannt gegeben.

Die Maschinen sollen aus dem Baublock 50 kommen und einem Auftragswert von 600 Millionen US Dollar entsprechen. Die Bestellung wird auf zehn Einsitzer und zwei Doppelsitzer unterteilt. Oman betreibt bereits acht F-16C und vier F-16D dieser leistungsfähigen Jets aus den USA. Mit diesem Folgeauftrag sichert sich Lockheed Martin ein weiteres Produktionsjahr bei der F-16. Die F-16 Kampfjets wurden ursprünglich durch General Dynamics entwickelt und werden seit 1976 produziert, es handelt sich dabei um eines der erfolgreichsten Jagdflugzeugprogramme.