Lockheed Martin sucht F-16 Kunden

Bei der F-16 Fighting Falcon handelt es sich um das erfolgreichste Kampfflugzeugprogramm aus den 1970er Jahren, um die Produktionsstrasse weiter offen halten zu können, braucht Lockheed Martin weitere Aufträge für diesen Jet.

Der Arbeitsvorrat im F-16 Fighting Falcon Programm liegt momentan noch bei rund 60 Flugzeugen und diese werden spätestens Ende 2013 fertiggestellt worden sein. Die Verantwortlichen von Lockheed Martin erhoffen sich positive Beschaffungsentscheide aus dem Irak und Oman, zudem sollten die USA F-16 Verkäufe an Taiwan gutheissen, damit die moderne Waffenplattform übers Jahr 2013 hinaus weiter produziert werden kann. Falls bis Ende 2012 keine weiteren Bestellungen für diesen Jet bei Lockheed Martin eingehen, dann muss die Produktion auf Ende 2013 stark gedrosselt oder sogar ganz eingestellt werden, dahingehend informierte Lockheed Martin ihre 25 F-16 Kunden. Im nächsten Jahr werden voraussichtlich 40 F-16 Kampfjets gebaut.