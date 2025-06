Flughafen Wien wird ausgezeichnet

Flughafen Wien Vorfeld (Foto: Flughafen Wien)

Europas beste Lounge steht in Wien: Der Flughafen Wien erhält Excellence Award von Priority Pass für VIENNA Lounge im Terminal 1.

Der Flughafen Wien wurde erneut für seine exzellente Servicequalität gewürdigt: Der renommierte Priority Pass Excellence Award „Lounge of the Year – Europe Winner“ wurde am 5. Juni 2025 im feierlichen Rahmen von Priority Pass direkt in der VIENNA Lounge an den Flughafen Wien überreicht –gemeinsam mit Partnern wie DoN group und Leopold Museum. Mit einem Fotospot auf der Panoramaterrasse, österreichischen Köstlichkeiten am Buffet, exklusiven Signature-Cocktails und Live-Saxophonmusik für alle anwesenden Passagiere wurde die Auszeichnung gefeiert. Die VIENNA Lounge bietet mit Wiener Eleganz, heimischer Kunst und Kulinarik sowie einem Panoramablick auf das Vorfeld einen Rückzugsort der Extraklasse, der bereits zum zweiten Mal innerhalb des Priority Pass-Netzwerks ausgezeichnet wird. Grundlage der Bewertung sind über 781.000 Mitgliederrezensionen zu Ausstattung, Kulinarik, Servicequalität und Gesamterlebnis. Der Weltmarktführer für Lounge-Zugänge wird von der Collinson-Gruppe geführt. Das globale Priority Pass-Netzwerk umfasst über 1.700 Airport-Lounges und Reiseerlebnisse an 725 Flughäfen in 145 Ländern.

„Diese Auszeichnung freut uns ganz besonders, weil sie direkt von unseren Gästen kommt – ihren Bewertungen verdanken wir den Titel als beste Lounge Europas. Die VIENNA Lounge steht für unseren Anspruch, internationalen Komfort mit Wiener Stil zu verbinden. Dass wir diese Qualität gemeinsam mit unseren Partnern erneut unter Beweis stellen konnten, bestätigt unseren Kurs in Richtung 5-Sterne-Airport. Mein Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie unseren Partnern – sie machen dieses Erlebnis erst möglich“, so Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

„Die VIENNA Lounge ist ein Paradebeispiel für das, was wir mit dieser Auszeichnung würdigen möchten – den außerordentlichen Einsatz unserer Lounge- und Erlebnispartner, die kontinuierlich alles daransetzen, Reisende zu begeistern. Es ist beeindruckend zu sehen, mit wie viel Liebe zum Detail hier gearbeitet wird – von der regionalen Handschrift bis zur Qualität des Service. Dass diese Lounge von unseren Mitgliedern zur ‚European Lounge of The Year‘ gewählt wurde, ist eine große Leistung. Wir freuen uns, diesen Erfolg heute hier in Wien gemeinsam feiern zu dürfen“, sagt Chris Ross, EMEA Regional Chair und Chief Brand Officer, Collinson.

VIENNA Lounge ist Nummer 1 in Europa: Award-Verleihung im Beisein von Kunden und Partnern

Die VIENNA Lounge am Flughafen Wien wurde bei den Priority Pass Excellence Awards 2025 zur „Lounge of the Year – Europe Winner“ gekürt und ist damit die beste Lounge in Europa innerhalb des Priority Pass-Netzwerkes. Diese Auszeichnung wird den höchstbewerteten Lounges im globalen Netzwerk von Priority Pass verliehen. Grundlage dafür sind 781.000 Mitgliederbewertungen und -rezensionen, die eine Vielzahl von Kriterien berücksichtigen, darunter die Qualität der Einrichtungen, den Kundenservice, das Speisen- und Getränkeangebot sowie das Gesamterlebnis. Bereits zum zweiten Mal erhält die VIENNA Lounge einen Award von Priority Pass im Beisein von Vertretern von Collinson sowie Partnern wie DoN group und dem Leopold Museum. Zahlreiche Gäste, darunter auch Lounge-Passagiere, nutzten die Gelegenheit für Erinnerungsfotos und Gespräche. Für besondere Atmosphäre sorgte Max the Sax mit Live-Musik. Die Auszeichnung bestätigt den Premiumanspruch des Flughafen Wien und die VIENNA Lounge als Aushängeschild für Stil und Service.

VIENNA Lounge: Exklusives Ambiente, Wiener Eleganz, heimische Kunst und Kulinarik

Auf rund 2.500 m² lässt die VIENNA Lounge keine Wünsche offen: Elegantes Interieur mit Designelementen aus der Wiener Schule, bequeme und hochwertige Möbel und ein Panorama-Blick auf das Vorfeld schaffen ein helles und angenehmes Ambiente. Duschmöglichkeiten, Ruheräume und sogar ein hochwertig ausgestatteter Konferenzbereich mit Vorfeld-Blick bilden umfassende Services für Reisende. Im Fokus der Passagierlounges des Flughafen Wien stehen erstklassiger Service und echte österreichische Gastfreundschaft – spürbar gemacht durch ein engagiertes Team, das täglich daran arbeitet, den Aufenthalt für alle Gäste so angenehm wie möglich zu gestalten. Für das kulinarische Konzept sorgt die DoN group, Österreichs größtes privat geführtes Cateringunternehmen. Besonders eindrucksvoll: In Kooperation mit dem Leopold Museum ist die gesamte Lounge mit hochwertigen Kunstdrucken von bekannten Werken bedeutender heimischer Künstler wie Egon Schiele, Gustav Klimt und vielen mehr versehen – Reisende fühlen sich so in der VIENNA Lounge wie in Wien von seiner schönsten Seite.

DoN group – Österreichs größtes privat geführtes Cateringunternehmen

Seit März 2021 serviciert DoN die exklusiven Passagierlounges am Flughafen Wien, darunter auch die VIENNA Lounge, und bietet kulinarische Genüsse und Gastfreundschaft auch höchstem Niveau. Mit maßgeschneidertem Angebot und starkem Österreich-Bezug erfüllen die Konzepte von DoN höchste Qualitätsansprüche. Die DoN group wurde 1992 von Josef Donhauser gegründet, der das Unternehmen seither erfolgreich aufgebaut und zum größten privat geführten Cateringunternehmen Österreichs entwickelt hat. Das Unternehmen entwickelt maßgeschneiderte F&B- und Hospitality-Konzepte für Flug- und Bahngesellschaften und fungiert als Premium Caterer für Events, Kongresse sowie Sport- und Kulturorganisationen. Die Gruppe betreibt zudem zahlreiche Restaurants im In- und Ausland.

Leopold Museum kuratiert ausgewählte Kunstdrucke für die VIENNA Lounge

Dank einer Kooperation mit dem Leopold Museum ermöglicht das kunstvolle Gestaltungskonzept der VIENNA Lounge Besucherinnen und Besuchern aus aller Welt in die Atmosphäre von Wien 1900 einzutauchen. Hochwertige Reproduktionen zeigen ausgewählte Gemälde und Grafiken von Gustav Klimt, Egon Schiele und Koloman Moser sowie historische Plakate von Exponenten der Wiener Secession aus der Sammlung des Leopold Museum. Zu sehen sind in der VIENNA Lounge unter anderem Egon Schieles berühmte Selbstporträts und seine einzigartigen Frauendarstellungen, allen voran das Bildnis Wally Neuzil, sowie Gustav Klimts Hauptwerk Tod und Leben.

Priority Pass: Weltmarktführer mit Zugang zu über 1.700 Airport-Lounges und Reiseerlebnisse

Priority Pass ist ein weltweit führendes System zur Benutzung von über 1.700 Flughafenlounges und weiteren Reiseerlebnissen an über 725 Flughäfen in 145 Ländern. Mitglieder haben dabei Zugang zu einer stetig wachsenden Auswahl an Premium-Erlebnissen - von Spas über Schlafkabinen bis hin zu Restaurants - die jede Reise zu etwas Besonderem machen. Durch den weiteren Aufbau von Partnerschaften mit anderen führenden Marken trägt Priority Pass dazu bei, der Welt ein besseres Reiseerlebnis zu bieten. Mehr Information zu Priority Pass ist zu finden unter www.prioritypass.com/de.