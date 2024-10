Flughafen Weeze präsentiert Winterflugplan

Flughafen Weeze (Foto: Flughafen Weeze)

Mehr als 3.500 Abflüge und 550.000 Gäste werden während der Wintersaison vom 27.10.2024 – 29.03.202 am Flughafen Weeze erwartet, um Sonnenziele zu erreichen oder um Freunde und Verwandte zu besuchen.

Im vergangenen Winter konnte der Airport Weeze 475.000 Passagiere begrüßen, 3.040 Flüge hoben im Winter 23/24 ab. Der CEO der Flughafen Niederrhein GmbH, Dr. Sebastian Papst:

“ Die Zuwachsraten von über 15% bei den Passagierzahlen und Abflügen im Winter 24/25 im Vorjahresvergleich zeigen, dass es uns und den Airlines und Veranstaltern gelingt, immer mehr gemeinsame Gäste zu erreichen. Unser Ziel ist es, das Angebot am Airport Weeze mit unseren Partnern auszubauen.“

Im Blick hat Dr. Papst dabei auch die Region Niederrhein: „Wir freuen uns, dass immer mehr Menschen unseren Airport nutzen, um Freunde und Verwandte zu besuchen oder um in den Urlaub zufliegen.

Wir wissen aber auch, dass unser Angebot ebenfalls von vielen Menschen aus dem Ausland genutzt wird, um den Niederrhein und die Grenzregionen der Niederlande zu besuchen, denn auch in diesem Segment erfahren wir deutlich steigende Passagierzahlen“

Malaga wird im Winterflugplan am häufigsten bedient und bleibt der Spitzenreiter der beliebtesten Ziele. Rund 290-mal heben Flugzeuge in Richtung der andalusischen Stadt ab- dies auch deshalb, weil die Costa del Sol bei niederländischen Reisenden besonders beliebt ist. Girona, löst Palma de Mallorca auf Platz 2 der meist nachgefragten Ziele ab. 214 Abflüge werden es in Richtung der ebenfalls auf dem spanischen Festland gelegen Stadt sein. 150 waren es noch im Vorjahr.

Winterflugplan 2024/2025 ab dem Flughafen Weeze

Top-Ziele 2024/25

1. Malaga AGP (292 Flüge)

2. Girona GRO (214 Flüge)

3. Edinburgh EDI (188 Flüge)

Vorjahr: Top-Ziele 2023/24

1.Malaga AGP (230 Flüge)

2.Mallorca PMI (184 Flüge)

3.Faro FAO (176 Flüge)

