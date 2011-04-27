Air India Piloten streiken
27.04.2011 RK
Rund 600 Piloten der indischen Fluggesellschaft Air India werden heute streiken, zahlreiche Flüge mussten bereits abgesagt oder verspätet werden.
Rund 600 Piloten der indischen Fluggesellschaft Air India werden heute streiken, zahlreiche Flüge mussten bereits abgesagt werden.
Heute Morgen mussten nach Angaben aus der indischen Presse ab Mumbai elf und ab Delhi acht Flüge gestrichen werden. Die streikenden Piloten sind in der Indian Commercial Pilot`s Association organisiert und wurden kürzlich von der Indian Airlines in die Air India integriert. Die ehemaligen Indian Airlines Piloten begehren auf, weil die Arbeitsbedingungen nicht die gleichen sind wie die der Air India Piloten. Air India bezeichnet diesen Arbeitsausstand aus unrechtmässig, droht mit einem Gerichtsverfahren und fordert die Piloten auf, ihre Arbeit unverzüglich wieder aufzunehmen.