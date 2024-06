Flughafen Leipzig Halle erwartet viele Fan-Flüge

Vorfeld Flughafen Leipzig (Foto: Flughafen Leipzig)

Als Host City Airport der UEFA EURO 2024 erwartet der Flughafen Leipzig/Halle neben den Nationalmannschaften aus Portugal, Italien und Frankreich rund 3500 Fußballfans mit Sonderflügen.

Insgesamt sind mehr als 40 Fan-Flüge nach und von Leipzig/Halle vorgesehen. So sind unter anderem Sondermaschinen aus Lissabon, Rotterdam, Amsterdam, Zagreb, Mailand oder Rom geplant. Hinzu kommen UEFA-Verantwortliche, Medienvertreter, VIPs und weitere Gäste, die die regulären Flugverbindungen nutzen. Außerdem wird mit einem erhöhten Aufkommen von Flügen mit Geschäftsreise- und Privatflugzeugen gerechnet.

Mehr als ein Jahr hat sich der Flughafen intensiv auf die Fußball-EM vorbereitet. Das Projektteam des Airports umfasst mehr als ein Dutzend Kolleginnen und Kollegen. Viele von ihnen können auf Erfahrungen zurückgreifen, die sie während des FIFA-Confed-Cups 2005 und der Fußball-WM 2006 sammelten, als Leipzig ebenfalls Austragungsort war.

Die Vorbereitung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit den UEFA-Verantwortlichen, der Stadt Leipzig und allen Systempartnern des Airports. Dazu zählen die Deutsche Flugsicherung, die Bundes- und Landespolizei und der Zoll.

Eine besondere Herausforderung für alle Beteiligten ist, dass Leipzig/Halle der einzige der zehn Host City Airports in Deutschland sein wird, an dem bereits während der Gruppenphase die Sommerferien beginnen. Um auch in dieser Zeit einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, werden alle Passagiere gebeten, sich rechtzeitig, das heißt mindestens zweieinhalb Stunden vor ihrem Abflug, am Airport einzufinden. Das gilt insbesondere für die Tage nach den Spielen, an denen mehrere tausend Fans wieder abreisen.