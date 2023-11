Flughafen Lübeck mit mehr Sundair Flügen

Sundair Airbus A320 (Foto: Sundair)

Die Fluggesellschaft Sundair baut die Verbindungen ab dem Flughafen Lübeck nach Mallorca und auf die schönsten griechischen Inseln im Sommer 2024 weiter aus.

Ab Anfang Mai bis in den November hinein wird Sundair viermal wöchentlich das Traumziel Mallorca anfliegen. Doch das ist noch nicht alles – es warten auch gleich vier griechische Urlaubsinseln auf Entdeckung. Reisende können sich zweimal pro Woche auf Flüge nach Heraklion auf Kreta freuen und zusätzlich sind ab Lübeck zwei ansprechende neue Ziele erreichbar: Rhodos wird zweimal wöchentlich angeflogen und es wird eine Verbindung zur paradiesischen Insel Kos geben. Weiter im Programm bleibt die malerische Insel Korfu.

Die Fluggesellschaft Sundair fliegt bereits ins dritte Jahr ab Lübeck und hat sich als ein besonders zuverlässiger Partner erwiesen. „Durch die Stationierung des Airbus A319 der Sundair im Sommer 2024 hier vor Ort in Lübeck, können wir unseren Fluggästen besonders gute Reisezeiten bieten“, weiß Flughafengeschäftsführer Jürgen Friedel zu schätzen. „Wer morgens früh starten kann, ist auch zeitig am Urlaubsziel und hat andererseits am Abreisetag noch etwas mehr Zeit zur Verfügung“. Alle Flüge und Reisen sind in Kürze über Reisebüros und alle großen Veranstalter buchbar.

Für alle, die es kaum erwarten können, den nächsten Urlaub zu planen, hält der Flughafen Lübeck eine besondere Überraschung bereit. Am kommenden Wochenende, am 11. und 12. November wird die NordZeit Reisemesse am Flughafen mit attraktiven Preisen und Urlaubspaketen auf die Gäste warten. Die Messe der Lübecker Nachrichten findet erstmalig statt und das gleich in passender Umgebung: Im großen neuen Hangar des Lübecker Flughafens. Eine perfekte Gelegenheit, sich inspirieren zu lassen und die Sommerträume Wirklichkeit werden zu lassen.

Flughafen Lübeck