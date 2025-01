Flughafen Köln Bonn zieht positive Bilanz

Flughafen Köln Bonn BA Airbus A320 (Foto: Köln Bonn Airport)

Rückkehr in den zweistelligen Millionenbereich: Am Köln Bonn Airport starteten und landeten im Jahr 2024 mehr als 10 Millionen Fluggäste.

Erstmals seit 2019 kletterte die Zahl der Reisenden damit wieder über die 10-Millionen-Marke. Besonders beliebt bei den Passagieren waren im vergangenen Jahr touristische Ziele in der Sonne sowie Reisen zu Familien und Freunden. Die meisten Fluggäste flogen in die Türkei und nach Spanien, die beliebtesten Ziele waren Antalya, Palma de Mallorca, Istanbul und London.

„Es freut uns sehr, dass sich der Verkehr auch 2024 positiv entwickelt hat und wir nach der Pandemie erstmals wieder mehr als 10 Millionen Passagiere am Flughafen begrüßen durften. Das ist ein schöner Erfolg, der nicht selbstverständlich ist, da aufgrund hoher staatlicher Standortkosten derzeit viele Chancen am Luftverkehr in Deutschland vorbeiziehen und Fluggesellschaften ihre Maschinen lieber im europäischen Ausland einsetzen“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Wie das erneute Plus bei den Fluggastzahlen zeigt, ist die Lust auf Reisen bei den Menschen ungebrochen. Mit unseren zahlreichen Airline-Partnern arbeiten wir deshalb fortlaufend daran, unseren Flugplan weiterzuentwickeln und mit neuen Zielen anzureichern.“

Nach dem Ende der Corona-Pandemie im Jahr 2022 ist die Zahl der Reisenden in Köln/Bonn kontinuierlich angestiegen. Nach 8,8 Millionen im Jahr 2022 und 9,8 Millionen im Jahr 2023 nutzen nun mehr als 10 Millionen Fluggäste den Airport (+3%). Diese Marke hatte der Flughafen zuletzt zwischen 2015 und 2019 fünf Mal in Folge übertroffen. Im Vergleich zum Vorkrisenniveau von 2019 fehlten am Flughafen 2024 noch rund 2 Millionen Passagiere. Neben den hohen staatlichen Kosten hängt das auch mit dem sehr stark reduzierten Angebot im innerdeutschen Verkehr zusammen. In diesem Segment bieten Airlines viel weniger Flüge an als 2019.

Im Frachtgeschäft hat der Flughafen seine Position als einer der wichtigsten Standorte in Deutschland und Europa 2024 abermals behauptet. Insgesamt wurden rund 840.000 Tonnen Fracht in Köln/Bonn umgeschlagen. Obwohl die allgemein schwierige Lage in der Weltwirtschaft sowie Kriege und Krisen in Europa und auf der ganzen Welt die Rahmenbedingungen im Frachtgeschäft signifikant erschweren, liegt das Ergebnis nur knapp unter dem aus dem Jahr 2023 (870.000 t). Das Niveau von 2019, als der Flughafen 815.000 Tonnen Fracht zählte, wird weiterhin übertroffen. „Das anhaltend hohe Niveau im Frachtbereich zeigt deutlich, dass unser Flughafen auch in einem herausfordernden Marktumfeld äußerst robust aufgestellt ist“, sagt Schmid.

Für das Jahr 2025 erwartet der Flughafen, die 10-Millionen-Marke im Passagierverkehr erneut zu übertreffen. Voraussichtlich werden 10,6 Millionen Reisende in Köln/Bonn starten oder landen. Im Frachtgeschäft rechnet der Airport mit einem leichten Anstieg des Volumens auf 850.000 Tonnen.

Flughafen Köln/Bonn