Flughafen Düsseldorf vergibt Gastroflächen

Duesseldorf Airport (Foto: Flughafen Düsseldorf)

Der Flughafen Düsseldorf startet gastronomisch durch. Mit Lagardère Travel Retail Deutschland, Casualfood und SSP erhielten drei Branchengrößen der Verkehrsgastronomie nach einer europaweiten Ausschreibung den Zuschlag für insgesamt zwölf Food & Beverage Flächen.

Die neuen Konzepte verändern im Zusammenspiel mit den erst kürzlich vergebenen elf Flächen im Bereich Buch, Presse und Convenience nicht nur das Erscheinungsbild des größten Airports Nordrhein-Westfalens. Die Passagiere können sich auch weiterhin auf eine vielfältige und zukunftsweisende Gastronomie am Puls der Zeit freuen.

Zeitgemäßer Ausbau

„Unser Ziel ist es, in der Kategorie bis 30 Millionen Passagiere zu den besten Airports in Europa zu gehören. Eine exzellente Gastronomie mit hoher Aufenthaltsqualität ist dabei maßgeblich für unsere Passagiere, Besucher und Mitarbeiter. Jetzt haben wir die Startfreigabe für ihren zeitgemäßen Ausbau erteilt“, erklärt Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Düsseldorf GmbH.

Neue Zielgruppen

Bei der Auswahl der Partner wurde ein besonderes Augenmerk auf Qualität, Vielfalt, Regionalität und standortspezifische Nachhaltigkeitskonzepte gelegt. „Wichtig war uns auch ein umfangreiches und qualitativ hochwertiges Takeaway-Angebot und digitale Services, die für unsere Gäste eine besondere Rolle spielen“, erklärt Pia Klauck, Leiterin Commercial Operations am Flughafen Düsseldorf. „Besonders freut uns, dass wir gleich für mehrere Konzepte Trendsetter sind, einschließlich neuer Marken und Zielgruppen. Damit bestätigen uns unsere Partner: DUS ist vorneweg!“

Aufstrebende Marken

Denn zum neuen Gastromix gehören aufstrebende internationale Marken, die nach Deutschland expandieren und den Düsseldorfer Flughafen als ihren ersten Travel-Standort wählen. So bringt Casualfood das auf schnelle Gerichte mit Hühnerfleisch spezialisierte Franchise „Slim Chickens“ in den Bereich von Flugsteig C. Lagardère öffnet in Deutschland zum allerersten Mal „Popeyes“, das in der Ankunftsebene mit der Vielfalt der kreolischen und Cajun-Küche von New Orleans begeistert. Aus der Rhein-Ruhr-Region kommt das Franchise „bona’me“ mit moderner kurdisch-türkischer Küche, das Lagardère in Düsseldorf zum ersten Mal an einem Flughafen gleich an zwei Standorte im Bereich des Flugsteigs C bringt. Hier starten viele Reisende in Richtung Türkei und den arabischen Raum.

Jung und regional

Auf ein junges Publikum ist „EL & N London“ in der Shopping Mall der Abflughalle zugeschnitten. Der Fokus des weltweit in vielen Metropolen vertretenen Lifestyle-Franchise liegt auf Design und – wie Lagardère verspricht – „Instagramability“. Passend dazu gibt es dort einzigartig trendige Food & Beverage Kreationen. Für einen unverwechselbaren regionalen Bezug sorgt zukünftig das „Rheinbissen“ von Lagardère in Flugsteig A. Das Restaurant lockt mit rheinischer Gastlichkeit und Speisen wie „Düsseldorfer Zwiebel-Senf-Burger“. Mit „Papa Pepe“ hingegen bringt Lagardère den Pepp der Straßen Neapels in die Shopping Mall.

„La Dolce Vita“

Zum neuen zentralen Treffpunkt im Terminal wird die Mionetto Prosecco Bar – direkt vor der großen Rolltreppe in der Abflughalle. In stilvollem Ambiente lädt sie dazu ein, den Aperitivo-Moment in vollen Zügen zu genießen. Ob ein prickelnder Mionetto Prosecco, raffinierte Aperitivos oder köstliche Snacks – hier lässt es sich entspannt verweilen und „La Dolce Vita“ genießen. Möglich macht dies die Kooperation zwischen Casualfood und Henkell Freixenet mit Mionetto, der weltweit meistverkauften internationalen Prosecco-Marke.

Business mit Genuss

Ebenfalls als Kooperationsprojekt wird das Konferenzzentrum des Flughafen Düsseldorfs künftig betrieben. Hier holt sich Casualfood erstmals den Meeting- und Eventspezialisten memox mit ins Boot. Gemeinsam werden diese starken Partner flexible Arbeits- und Konferenzmöglichkeiten inklusive modernster Technik und köstlichem Catering im öffentlichen Bereich des Flughafens schaffen und das Business auf ein neues Level heben.

Gestärkt mit neuer Architektur

Bewährtes bleibt erhalten: Kamps wird weiterhin an zwei Standorten am Flughafen Düsseldorf leckere Teigwaren anbieten. Das von SSP betriebene Bäckerei-Franchise feiert am DUS die Premiere seines neuen Architekturkonzepts, inklusive zeitgemäßer Materialien, digitalen Menüboards und LCD-Screens. Ein Re-Design erhält ebenfalls das erfolgreiche und etablierte Casualfood-Konzept „Goodman & Filippo“ in Flugsteig A.

Partnerschaftliche Zusammenarbeit

Anja Dauser, Prokuristin und Leiterin Commercial der Flughafen Düsseldorf GmbH, betont: „Wir sind stolz darauf, dass unsere langjährigen und erfolgreichen Partnerschaften mit Casualfood und SSP am größten Flughafen Nordrhein-Westfalens in die Zukunft geführt werden und freuen uns, Lagardère nun auch als starken Partner mit neuen Gastronomiekonzepten am DUS begrüßen zu dürfen.“

“Wir freuen uns über das Vertrauen des Flughafens Düsseldorf in unsere langjährige erfolgreiche Partnerschaft und sind stolz darauf, weltweit führende Retail- und Gastronomiekonzepte mit Deutschlandpremieren nach Düsseldorf zu bringen. Unser Ziel ist es, an jedem Touchpoint ein außergewöhnliches Erlebnis mit lokalem Flair zu schaffen, das den Bedürfnissen der Reisenden perfekt entspricht. Diese Zusammenarbeit markiert einen wichtigen Meilenstein in unserer nationalen Wachstumsstrategie“, sagt Jochen Halfmann, CEO Lagardère Travel Retail Deutschland.

„Wir freuen uns sehr, in Zukunft mit vier gastronomischen Konzepten am Flughafen DUS vertreten zu sein“, sagt Andreas Förster, CEO von Casualfood. „Neben unserem italoamerikanischen Deli-Restaurant Goodman & Filippo, das mit der Neuvergabe ein komplett neues Look & Feel erhält, bringen wir gemeinsam mit starken Partnern noch mehr Vielfalt an den Flughafen: Die Mionetto Prosecco Bar sorgt für italienische Genussmomente, memox bietet den perfekten Rahmen für Meetings und Events, und mit Slim Chickens holen wir authentisches Southern-Flair zum ersten Mal an einen deutschen Flughafen.

Wenzel Bürger, Managing Director SSP DACH, fügt hinzu: „SSP freut sich, mit seinem langjährigen Partner Kamps den Reisenden am Standort DUS das neu entwickelte junge und frische Design der beiden Kamps Bäckereien in Szene zu setzen. Das klassische Kamps F&B Angebot wird durch neue attraktive vegane und vegetarische Snacks und innovative Digitalisierungstools ergänzt.“

Gastronomischer Wandel

Die ersten neuen Flächen eröffnen im Frühjahr 2026. Wenn voraussichtlich ein Jahr später alle zwölf Flächen in Betrieb sind, hat sich innerhalb von rund fünf Jahren ein guter Teil der Gastronomielandschaft des Düsseldorfer Flughafens neu erfunden – angefangen vom „White Monkeys“ auf Flugsteig A über das Amore und LeCrobag auf Flugsteig B, das Marché Bistro auf Flugsteig C und zuletzt Burger Federation, LeCrobag und Dunkin‘ in der Shopping Mall. Das Credo des gastronomischen Wandels: alles für den Gast!

Flughafen Düsseldorf