Flüge in die Türkei ab dem Flughafen Erfurt

Erstflug Air Anka ab dem Flughafen Erfurt nach Antalya (Foto: Flughafen Erfurt)

Am Freitag, den 17. Mai 2024, startete erstmalig ein Flugzeug der türkischen Fluggesellschaft Air Anka von Erfurt nach Antalya.

Die mit 168 Passagieren ausgebuchte Boeing 737-700 hob 14:55 Uhr unter der Flugnummer 6K 5316 ab. Von nun an wird Air Anka täglich Flüge von Erfurt nach Antalya durchführen.

In der darauffolgenden Nacht startete Freebird Airlines am 18. Mai 2024 ebenfalls in die Türkei. Die Streckenaufnahme der Fluggesellschaft bedeutet den Wiedereinstieg in Erfurt. Bereits vor der Pandemie war Freebird Airlines ein verlässlicher Partner des Flughafens Erfurt-Weimar. Der Airbus A320 hob nachts um 01:10 Uhr ab und brachte unter der Flugnummer FH 104 171 Passagiere an die türkische Riviera. Freebird Airlines wird bis in die Herbstmonate jeden Donnerstag, sowie samstags ab Erfurt fliegen.

Freebird ab dem Flughafen Erfurt (Foto: Flughafen Erfurt)

Mit der Aufnahme des Flugbetriebs beider Airlines, fliegen aktuell vier Fluggesellschaften diesen Sommer von Erfurt nach Antalya. Ab September wird das Angebot mit SunExpress um eine fünfte erweitert. Weitere Streckenaufnahmen zu weiteren Zielen folgen in den nächsten Wochen.