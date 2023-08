Finnair erhöht Flugfrequenz

Finnair gab heute bekannt, sie wolle die Anzahl Flüge auf der Strecke Helsinki – New York in der Sommersaison erhöhen.

Drei zusätzliche Retour-Flüge sollen in der Zeit zwischen Juni und September die Zahl der wöchentlichen Flüge zwischen Helsinki und New York JFK auf zehn Stück bringen. Es wird das erste Mal sein, dass Finnair eine schnelle Verbindung zwischen asiatischen Städten via Helsinki nach New York anbietet. Die Airline erfährt auf ihrem erweiterten Asien Angebot eine starke Nachfrage. Trotz der schwierigen Umstände hält Finnair an ihren Wachstumsplänen fest, und will ihre Langstreckenflotte modernisieren. Sie hat bereits 12 Grossraumflugzeuge bei Airbus bestellt, welche zwischen 2007 und 2011 geliefert wurden, resp. geliefert werden sollen.