FedEx will CO2 Ausstoss reduzieren

FedEx will den Kohlendioxidausstoss ihrer Flugzeugflotte bis 2020 um 20 Prozent reduzieren.

Um das Ziel zu erreichen muss vor allem die Effizient gesteigert werden. Dazu will FedEx bis 2016 ihre 90 727F durch 87 757-200 Frachtflugzeuge ersetzen. Die 757er werden den Treibstoffverbrauch um bis zu 36 Prozent reduzieren und gleichzeitig 20 Prozent mehr Nutzlastkapazität bieten. Ausserdem will FedEx den Treibstoffverbrauch am Boden reduzieren. Hier soll Bodenstrom statt Flugzeugtreibstoff genutzt werden. Seit 2005 konnte FedEx den CO2 Ausstoss bereits um 3,7 Prozent verringern.