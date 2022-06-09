Lufthansa Cargo zeichnet DSV aus

Lufthansa Cargo Airbus A321 P2F Frachter (Foto: Lufthansa Cargo)

Im Rahmen des Global Partner Councils wurde das Logistik- und Transportunternehmen DSV mit Lufthansa Cargo's „Excellence Award“ für das Jahr 2021 ausgezeichnet.

Lufthansa Cargo würdigte damit die hervorragende Zusammenarbeit mit DSV. Das jährliche Treffen, das die größten Kunden von Lufthansa Cargo und das Top-Management zusammenbringt, fand zum 23. Mal statt. DSV darf sich zum ersten Mal über die Auszeichnung als „Global Partner of Excellence“ freuen.

„Mit der Auszeichnung würdigen wir das starke Wachstum im vergangenen Jahr und die besondere Partnerschaft, die unsere Zusammenarbeit mit DSV auszeichnete. Das Wachstum verteilte sich dabei über die Produktsegmente General Cargo, Expressfracht und Spezialfracht. In drei Regionen avancierte DSV im vergangenen Jahr zudem zu unserem stärksten Kunden“, erläuterte Ashwin Bhat, Chief Commercial Officer bei Lufthansa Cargo, die Kriterien für die diesjährige Wahl des Topkunden. „Wir blicken sehr froh und dankbar auf die sehr guten Beziehungen zu DSV weltweit. Und wir freuen uns auf die nächsten Jahre und den Ausbau unserer Zusammenarbeit auch im Bereich Nachhaltigkeit.“

Carsten Trolle, President Air & Sea bei DSV, nahm die Auszeichnung im Rahmen des Global Partnership Council entgegen. „Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere hervorragende Zusammenarbeit mit Lufthansa Cargo uns diesen Preis eingebracht hat und freuen uns sehr über die Auszeichnung durch eine der weltweit führenden Frachtfluggesellschaften“ , sagte Carsten Trolle. „Unsere langjährige Zusammenarbeit ist geprägt von Partnerschaft und Vertrauen und dem Wunsch, unseren Kunden auch in schwierigen Zeiten den besten Service zu bieten.“

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