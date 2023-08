FedEx mit 44% weniger Jahresgewinn

FedEx meldete für das letzte Steuerjahr eine Abnahme des Nettogewinns um 44% auf US$ 1,13 Milliarden.

Dieses Resultat beinhaltet auch den Verlust von US$ 241 Millionen im vierten Quartal. Der Jahresumsatz stieg zwar um 8% auf US$ 38 Milliarden, gleichzeitig kletterten jedoch auch die Aufwände um 12% auf US$ 35 Milliarden, davon machten die Treibstoffkosten US 4,6 Milliarden aus. Das Einkommen aus dem operativen Bereich betrug US$ 2.08 Milliarden, 37% weniger als noch im letzten Jahr. Im vierten Quartal konnte ein Umsatz von US$ 6,37 Milliarden erzielt werden, gleichzeitig fiel jedoch das reine Betriebseinkommen um 31% auf US$ 426 Millionen. Für das Jahr 2009 rechnet die FedEx mit schwierigen Zeiten aufgrund der weiterhin schwachen Wirtschaftslage in den USA und den extrem hohen Ölkosten.