Fliegerweb logo

FedEx mit 44% weniger Jahresgewinn

19.06.2008 PSEN
FedEXMD11_jem400x263

FedEx meldete für das letzte Steuerjahr eine Abnahme des Nettogewinns um 44% auf US$ 1,13 Milliarden.

Dieses Resultat beinhaltet auch den Verlust von US$ 241 Millionen im vierten Quartal. Der Jahresumsatz stieg zwar um 8% auf US$ 38 Milliarden, gleichzeitig kletterten jedoch auch die Aufwände um 12% auf US$ 35 Milliarden, davon machten die Treibstoffkosten US 4,6 Milliarden aus. Das Einkommen aus dem operativen Bereich betrug US$ 2.08 Milliarden, 37% weniger als noch im letzten Jahr. Im vierten Quartal konnte ein Umsatz von US$ 6,37 Milliarden erzielt werden, gleichzeitig fiel jedoch das reine Betriebseinkommen um 31% auf US$ 426 Millionen. Für das Jahr 2009 rechnet die FedEx mit schwierigen Zeiten aufgrund der weiterhin schwachen Wirtschaftslage in den USA und den extrem hohen Ölkosten.

Share

Empfohlen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ImpressumTeamAdvertisePartner

© 2023 Hobby Verlag AG. Alle Rechte vorbehalten.