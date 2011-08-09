Antonov An-24 in Landeunfall verwickelt

Nach der Landung schlitterte eine russische Antonov An-24 seitlich von der Piste ins Gebüsch, dabei gab es fünfzehn Verletzte, sieben davon mussten ins Spital gebracht werden.

Die zweimotorige Turboprop Maschine gehört der Fluggesellschaft IrAero aus Irkutsk. Das Flugzeug befand sich auf einem Flug von Irkutsk über Chita und Blagoveshchensk nach Khabarovsk, während der Zwischenlandung auf dem Flugplatz Blagoveshchensk passierte der Unfall. Nach amtlichen Angaben herrschte zu dem Zeitpunkt der Landung über dem Platz schlechtes Wetter mit starken Regenfällen und böigem Wind, dies könnte mit ein Grund sein für das überrollen der Pistengrenze. An Bord der Maschine befanden sich 36 Insassen. Unter den Verletzten befinden sich auch die beiden Piloten und der Bordingenieur.UHBB 080430Z 24008MPS 1000 TSRA VV005 21/20 Q1005 TEMPO 25007G12MPSRMK QFE737/0982 36290540