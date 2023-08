Eurolot kauft Q400 Verkehrsflugzeuge

Die Tochter von LOT Polish Airlines hat bei Bombardier acht Q400 NextGen Turbopropeller Verkehrsflugzeuge in Auftrag gegeben.

Neben diesen acht Festbestellungen kommen noch Vorkaufsrechte für zwölf weitere Maschinen dieses Typs. Dieser Grossauftrag wurde am 9. März durch den kanadischen Flugzeugbauer Bombardier bekanntgegeben. Das Volumen des Festauftrags beläuft sich nach den aktuellen Listenpreisen auf rund 246 Millionen US Dollar. Falls Eurolot von allen Optionen Gebrauch machen wird, würde sich der Auftragswert auf 871 Millionen US Dollar erhöhen. Die Tochterfluggesellschaft von LOT ist 1997 an den Start gegangen und betreibt eine gemischte Flotte bestehend aus vier ATR 42-500, zehn ATR 72-200 und drei Embraer 175.