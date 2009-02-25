Qatar Airways von Wirtschaftskrise unbeeindruckt

Qatar Airways wird ihre Ausbaupläne trotz der weltweiten Rezession weiterführen.

CEO Akbar al-Baker sagte, die Fluggesellschaft baue ihre Flotte und ihr Streckennetz weiter aus, die Wirtschaftskrise werde nichts daran ändern.

Im November bestellte Qatar 32 Boeing 777 Passagier- und Frachtflugzeuge, sieben davon wurden schon geliefert. Eines der Flugzeuge soll den Namen Gaza tragen, als Zeichen der Solidarität mit den zivilen Opfern des jüngsten Palästinakrieges.