Qatar wird an GB Airshow Airbusflugzeuge bestellen

Qatar Airways will nächste Woche eine gemeinsame Pressekonferenz mit Airbus abhalten und signalisiert damit eine grössere Flugzeugbestellung.

Das Thema der Pressekonferenz an der Farnborough International Airshow in England wurde nicht bekannt gegeben, Branchenkenner erwarten aber die Ankündigung grosser Bestellungen durch die Fluggesellschaft vom Golf. Die boomende Qatar Airways war bisher treuer Boeing Kunde und bestellte noch im letzten Jahr 30 der neuen 787 und wartet noch auf 27 777er. An der Paris Air Show im letzten Jahr bestätigte Qatar eine Bestellung von 80 Airbus A350 XWB – in Konkurrenz zu den 787 – und drei A380 Superjumbos im Gesamtwert von etwa USD 17 Milliarden.