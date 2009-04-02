Qatar trotzt der Krise und bestellt neue Flugzeuge

Katars staatliche Qatar Airways plant neue Flugzeuge zu bestellen und in diesem Jahr sieben neue Destinationen in ihr Streckennetz aufzunehmen.

Die in Doha beheimatete Fluggesellschaft wird die Bestellung während der Paris Air Show im Juni aufgeben, sagte Qatar CEO Akbar al-Baker, ohne weitere Details bekannt zu geben.

Die Fluggesellschaft will während fünf Jahren ihr Streckennetz jedes Jahr auf sieben neue Destinationen ausdehnen, sagte al-Baker. In diesem Jahr könnte der Verkehr um 20 Prozent zunehmen und die Marke von 14,4 Millionen Passagieren erreichen, meinte er. Dennoch erwartet er wegen der fast weltweiten Rezession 2009 den kleinsten Anstieg der Passagierzahl seit 12 Jahren.