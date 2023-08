Etihad transportiert im Juli so viel Passagiere wie nie

Etihad Airways hat einen Rekord bei den Passagierzahlen erreicht: Im Juli transportierte sie 616.000 Personen.

Dies ist die höchste Zahl seit der Gründung der Gesellschaft 2003 und eine Verbesserung um neun Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres. Im Schnitt flog Etihad mit einer Auslastung von 88 Prozent, auf Europastrecken mit 82 Prozent. Die in Abu Dhabi beheimatete Airline erwartet, das sich der Aufwärtstrend im August fortsetzen wird. Im September wird sie in London Heathrow von Terminal 3 zum Terminal 4 wechseln. Sie startet täglich dreimal ab dem Londoner Flughafen in Richtung Abu Dhabi.

Link: Etihad Airways