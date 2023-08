Etihad wechselt zu Terminal 4

Etihad Airways hat bestätigt, dass sie per Ende September vom Terminal 3 am Flughafen London Heathrow in den Terminal 4 wechselt.

Der erste Flug soll am 30. September 2009 um 09:10 Uhr mit der Flugnummer EY012 vom T4 aus in Richtung Abu Dhabi starten. Am selben Tag gibt es noch zwei weitere Abflüge von London Heathrow aus. Der Terminal 4 verfügt über erweiterte Einrichtungen wie eine neue Lounge und einen speziell für Premium-Passagiere eingerichteten Check-In Bereich.

