Etihad Airways gewinnt zwei Preise

Anlässlich des 17. Irish Travel News Award durfte die Airline aus Abu Dhabi zwei Auszeichnungen entgegen nehmen.

Etihad Airways wurde von der Jury des jährlich stattfindenden Anlasses zur Besten Business Class Airline gekürt und erhielt ausserdem einen Preis für die Beste Airline im Mittleren Osten und Afrika. In der Kategorie Beste Airline nach Asien und Australasien belegte sie den zweiten Rang. Etihad betreibt zurzeit täglich Flüge zwischen Dublin und Abu Dhabi mit Anschluss nach Sydney und Brisbane. Das letzte Jahr erwies sich für die Airline als sehr erfolgreich. Sie erreichte auf ihren Flügen eine Auslastung von rund 80 Prozent.



