Etihad an Slots von BMI interessiert

Etihad Airways ist an der Übernahme von Teilen der British Midland BMI interessiert.

Die Fluggesellschaft aus Abu Dhabi liess verlauten, dass der Zeitpunkt gut sei, um ausländische Fluggesellschaften zu kaufen. Mit dieser Absicht fanden Gespräche direkt mit BMI und Lufthansa statt. Lufthansa ist bereits im Besitz einer Beteiligung an BMI und könnte die britische Fluggesellschaft später ganz übernehmen. Für die Zukunft von BMI ist entscheidend, an wen und wann Hauptaktionär und Verwaltungsratspräsident Sir Michael Bishop seine Anteile verkaufen wird. Lufthansa hat ein Vorkaufsrecht der Anteile von Sir Bishop. Die Fluggesellschaft British Midland ist wegen ihrer Slots in London Heathrow für beide Fluggesellschaften von grossem Interesse. Etihad kennt die Verhältnisse bei BMI ausgezeichnet, da Geschäftsführer James Hogan zwischen 1999 und 2002 als COO bei BMI fungierte.