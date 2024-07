Emirates empfiehlt 7 « Cool Places » in Dubai

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Dubai bietet neben ikonischer Architektur, einer pulsierenden multikulturellen Szene auch zahlreiche weitere, beeindruckenden Attraktionen und Erlebnisse, die Besucher aus aller Welt in ihren Bann ziehen.

Wer die Metropole im Sommer besucht und Lust auf eine Abkühlung hat, kann sich nicht nur im klimatisierten Hotelzimmer oder in einem der zahlreichen Beach Clubs entspannen. Emirates empfiehlt die sieben besten „Cool Places“ in der Mega-City: Vom luxuriösen Infinity-Pool, über aufregende Wasserparks, eine innovative Eisbar, über eine ganz besondere Kugel Eis ist für jeden Geschmack etwas dabei. Mit zwei täglichen Linienflügen jeweils ab Zürich und Genf bietet Emirates, die grösste internationale Fluggesellschaft der Welt Ferienreisenden ideale Verbindungen aus der Schweiz nach Dubai und darüber hinaus. Ab Mitte August 2024 setzt Emirates sein neuestes 777-Kabinenprodukt mit der begehrten Premium Economy Klasse erstmals ab Genf ein.

Wasser-Freizeitpark Aquaventure

Der beliebte Wasser-Freizeitpark Aquaventure im Resort Atlantis auf der künstlich aufgeschütteten Insel The Palm ist ein spektakuläres Erlebnis für die gesamte Familie. Der Vergnügungspark erstreckt sich auf einer Fläche von 17 Hektar und sorgt mit 105 rekordverdächtigen Rutschen und Attraktionen mit steilen Kurven und wilden High-Speed-Drops für unvergessliche Erlebnisse voller Nervenkitzel. Ein absolutes Highlight und ein garantierter Adrenalinkick ist die berühmte Wasserrutsche The Leap of Faith mit ihrem senkrechten Fall aus 27,5 Metern Höhe. Und die dritthöchste Wasserrutsche der Welt, der Trident Tower, garantiert nicht nur einen Adrenalinschub, sondern auch eine unvergleichliche Aussicht auf The Palm und den Arabischen Golf. Kinder unter 3 Jahren geniessen freien Eintritt. Die Preise für eine Tageskarte variieren je nach gewähltem Paket und liegen zwischen 80 und 180 Schweizer Franken.

Wasser-Freizeitpark Aquaventure in Dubai (Foto: Emirates)

Aufblasbarer AquaFun Wasserpark

Nur einen 5-minütigen Fussweg von der Jumeirah Beach Residence (JBR) und dem Hilton Dubai entfernt liegt AquaFun, der grösste aufblasbare Wasserpark der Welt, wie auch das Guinness-Buch der Rekorde bestätigt. Auf einer beeindruckenden Fläche von 42.000 Quadratmetern bietet AquaFun über 130 spannende Attraktionen, die Besucher aller Altersgruppen in ihren Bann ziehen. Kinder dürfen AquaFun ab sechs Jahren besuchen. Der Park ist ein Paradies für Abenteuerlustige und Familien und begeistert mit einer Vielzahl von Rutschen, Hindernisparcours und weiteren Wasseraktivitäten, die für endlosen Spass sorgen. Ein Tagesticket kostet 38 Schweizer Franken, während Gruppentickets zu einem vergünstigten Preis von nur 30 Schweizer Franken pro Person erhältlich sind.

Aufblasbarer AquaFun Wasserpark (Foto: Emirates)

Five LUXE JBR Resort

Das Five LUXE JBR ist ein erstklassiges Resort, das Anfang 2024 in der trendigen Gegend der Jumeirah Beach Residence (JBR) eröffnet hat. Das Resort bietet unter anderem luxuriöse Strandvillen, die den Gästen direkten Zugang zum unberührten Sandstrand ermöglichen. Aussergewöhnlich sind auch die privaten kleinen Pools im Erdgeschoss der Villen, die Gästen ganz besonders viel Privatsphäre und Entspannung bieten. Die Gäste des Five LUXE JBR können auch einen grosszügigen, von Palmen gesäumten Swimmingpool sowie einen Kinderclub nutzen. Die Preise für Übernachtungen in diesem luxuriösen Resort variieren je nach Saison und Ausstattung zwischen 126 und 779 Schweizer Franken pro Nacht.

Five LUXE JBR Resort (Foto: Emirates)

Sky-Infinity-Pool im One Za'abeel

Das One Za'abeel ist ein architektonisches Meisterwerk, das in unmittelbarer Nähe zum Dubai Frame, dem grössten Bilderrahmen der Welt und dem Dubai World Trade Centre liegt. Zudem gehört zum Hotel auch der längste Sky-Infinity-Pool der Vereinigten Arabischen Emirate. Mit einer beeindruckenden Länge von 120 Metern und in einer atemberaubenden Höhe von 100 Metern bietet dieser Pool ein einzigartiges Schwimmerlebnis. Gäste können im Poolside-Tapasake-Restaurant exquisite Speisen geniessen oder sich auf einer der Sonnenliegen entspannen, die alle einen filmreifen Panoramablick auf die Stadt bieten. Der exklusive Pool ist nur für Gäste ab 21 Jahren zugänglich, was eine ruhige und entspannende Atmosphäre garantiert - ideal für Diejenigen, die sich nach einer echten Auszeit sehnen.

Sky-Infinity-Pool im One Za'abeel (Foto: Emirates)

Aura Skypool im The Palm Tower

Der Aura Skypool im The Palm Tower setzt neue Massstäbe und ist der höchste 360º-Infinity-Pool der Welt. Auf einer beeindruckenden Höhe von 210 Metern bietet er nicht nur eine erfrischende Abkühlung, sondern auch eine spektakuläre Aussicht auf die legendäre Dubai Skyline und Palm Jumeirah. Gäste können sich auf komfortablen Liegen entspannen und dabei den atemberaubenden Blick auf Dubai geniessen. Die Eintrittspreise für den Aura Skypool variieren je nach gewählter Aussicht, der Lage der Liegen und der Uhrzeit des Besuchs zwischen 56 und 234 Schweizer Franken. Vor 19:00 Uhr ist der Zutritt für Gäste ab 15 Jahren gestattet, danach ist der Zugang ausschliesslich für Personen ab 21 Jahren erlaubt, was den Abendstunden eine exklusive Atmosphäre verleiht.

Aura Skypool im The Palm Tower (Foto: Emirates)

Chillout Ice Lounge im Times Square Center

Die Chillout Ice Lounge im Times Square Center, nur 15 Minuten vom Jumeirah Beach Hotel entfernt, fasziniert alle, die auf der Suche nach einer eiskalten Überraschung sind. Die Lounge ist die erste ihrer Art im Mittleren Osten. Die gesamte Inneneinrichtung, einschliesslich der Tische und Barhocker, ist aus Eis gefertigt und überall sind beeindruckende Eisskulpturen zu sehen. Gäste betreten zunächst eine Lobby mit angenehmen Temperaturen von etwa 5 Grad Celsius, wo sie einen warmen Parka mit Kapuze, Wollhandschuhe und geschlossene Schuhe erhalten. Nachdem sie sich nach einigen Minuten akklimatisiert haben, geht es weiter in die eigentliche Lounge, in der -6 Grad Celsius herrschen. Hier werden Getränke, Snacks und heisse Speisen serviert. Der Eintrittspreis beträgt 13 Schweizer Franken für Erwachsene und 7 Schweizer Franken für Kinder.

Kamelmilch-Eis im Geewin Café

Direkt neben dem Eingang des Gold Souk, dem traditionellen Gold-Markt in Dubais Stadtteil Deira bietet das Geewin Café Kamelmilch-Eiscreme an. Die Eiscreme gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen, von Mango bis Haselnuss über Pistazie. Wer in Dubai Lust auf ein Eis hat, sollte sich diese aussergewöhnliche Kreation nicht entgehen lassen. Das Eis hat einen leicht salzigen Geschmack und ist sehr cremig. Und das Beste: Kamelmilch ist weniger reichhaltig und gesünder als Kuhmilch. Sie ist zudem kalorien- und cholesterinarm und besitzt antioxidative, antibiotische und entzündungshemmende Eigenschaften. Das Kamelmilch-Eis ist auch für Menschen mit Laktoseintoleranz geeignet.

Emirates Boeing 777-300ER (Foto: Emirates)

Auch die Airline Emirates bietet diesen Sommer besondere Angebote für Reisende, die nach Dubai fliegen. Passagiere, die nach oder über Dubai reisen, erhalten mit ihrer Bordkarte kostenlosen Zugang zu einigen der Top-Attraktionen der Stadt und geniessen einen eine aufregende Zeit, darunter auch der Aquaventure-Wasserpark. Zudem erhalten sie attraktive Rabatte bei einer Vielzahl von Einzelhandels-, Freizeit- und Gastronomiebetrieben sowie bei bekannten Attraktionen und Luxus-Spas in Dubai.

