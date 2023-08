Ryanair macht Druck

Ryanair droht mit der Auslagerung von bis zu 300 Stellen ins Ausland, sollte sie nicht binnen zweier Wochen den Zuschlag für den Hangar 6 am Flughafen von Dublin erhalten.

CEO O Leary, bekannt für seine originellen Lösungsansätze, sagte gegenüber einer politischen Delegation, Ryanair befände sich bereits in Gesprächen mit zwei anderen Regierungen über die mögliche Eröffnung einer neuen Wartungsanlage in deren Ländern. Vize-Ministerpräsidentin Mary Coughlan müsse Ryanair gegenüber Aer Lingus, die sich ebenfalls für den Hangar 6 interessiert, den Vorrang geben, wolle sie die Stellen retten. Tommy Broughan der Labour TD rügte den CEO, sich wie ein verwöhntes Kind aufzuführen, dass nicht das erhält, das es will. Der Druck auf die Regierung war gestiegen, seit O Leary vor einem Jahr angekündigt hatte, 500 neue Stellen am Flughafen von Dublin zu generieren. Mehr als 1.000 Arbeiter der SR Technics hatten ihren Job verloren, als die Anlage am Hangar 6 geschlossen wurde.