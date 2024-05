Emirates Sonderflug für Kinder mit Autismus

Emirates Boeing 777-300ER (Foto: Emirates)

Emirates organisierte Einführungsflug und Rundgang durch den Flughafen für Kinder mit Autismus.

Um Dubais Engagement für barrierefreies Reisen zu unterstützen und das Bewusstsein für Autismus zu schärfen, lud Emirates kürzlich 30 Familien aus den Vereinigten Arabischen Emiraten mit neurodiversen Kindern zu einem Check-in-Erlebnis und Einführungsflug im Terminal 3 des Dubai International Airport (DXB) ein. Die Initiative zielte darauf ab, das Reiseerlebnis zu üben sowie den Kindern Ängste vor der ungewohnten Situation zu nehmen. Zudem konnte Emirates durch die Initiative wichtige Erkenntnisse zur Verbesserung von barrierefreien Reisen gewinnen und mit passenden Partnern zusammenarbeiten.

Die Kinder zwischen acht und zwölf Jahren aus dem Dubai Autism Centre, dem Safe Centre for Autism, dem Rashid Centre for People of Determination und der New England Centre for Children Clinic durften zusammen mit ihren Betreuern am Flug teilnehmen. Auch Ihre Exzellenz Hessa BuHamaid, Generaldirektorin der Gemeindeentwicklungsbehörde von Dubai, nahm daran teil.

Emirates Sonderflug für Kinder mit Autismus (Foto: Emirates)

Begleitet wurde die Gruppe von Adil Al Ghaith, SVP Emirates Commercial Operations in der Golfregion, dem Nahen Osten und Zentralasien und Mostafa Karam, SVP Emirates Customer Affairs & Service Audit.

Die Gruppe nutzte die "Autism Friendly Route" durch den Dubai International Airport, die den Zugang zu bevorzugten Check-in-Schlangen, Passkontrolle, Sicherheitskontrolle und Boarding beinhaltet. Speziell geschultes Check-in-Personal und die Kabinencrew von Emirates standen während der gesamten Reise zur Verfügung. EK2605 startete um 11:20 Uhr in DXB und landete um 12:20 Uhr wieder. Die Kinder konnten so einen echten Flug mit Bordservice, Durchsagen des Kabinenpersonals und des Kapitäns sowie den Geräuschen und Sehenswürdigkeiten eines echten Starts und einer echten Landung erleben.

Laut einer Studie des International Board of Credentialing and Continuing Education Standards (IBCCES) machen nur 13 Prozent der befragten Familien mit neurodiversen Kindern Familienferien, weil sie die Erlebnisse am Flughafen und während des Fluges als zu stressig und als Auslöser für die sensorischen Empfindlichkeiten der Kinder bezeichnen. Allerdings gaben 93 Prozent der befragten Familien an, dass sie mehr Reisen unternehmen würden, wenn es mehr zertifizierte Angebote und Unterstützung für Autisten gäbe. Ziel der Emirates-Initiative zur Reisevorbereitung ist es, Kunden mit Autismus und sensorischen Störungen und ihren Familien zu helfen, sich auf die Reise vorzubereiten, sowie durch ein umfassendes Training und Verständnis für Neurodiversität für alle Emirates-Teammitglieder. Für die Zukunft sind weitere Emirates-Initiativen geplant, um die Bedürfnisse neurodiverser Reisenden sowie Dubais Engagement für Menschen mit Behinderung zu unterstützen.

Bei der Veranstaltung wurden Mitglieder von IBCCES gebeten, Einblicke und Hinweise zum Borderlebnis für neurodiverse Kunden zu geben. Emirates und IBCCES arbeiten gemeinsam an der Entwicklung einer offiziellen Autismus-freundlichen Bordzertifizierung, die später auch von anderen Fluggesellschaften verwendet werden kann. Diese Zertifizierung wird die jüngsten Erfolge von Emirates ergänzen, bei denen alle Check-in-Einrichtungen in Dubai - Emirates City Check-in & Travel Store in DIFC, Emirates Cruise Check-in Port Rashid, Emirates Cruise Check-in Dubai Harbour und Emirates City Check-in Ajman, sowie das Emirates-Drehkreuz im Terminal 3 DXB die Bezeichnung „Certified Autism Center™“ erhalten haben. Dies baut auch auf der kürzlichen Anerkennung des Dubai International Airport als erster internationaler Flughafen auf, der diese Auszeichnung von IBCCES erhalten hat, und entspricht der Vision des Ministeriums für Wirtschaft und Tourismus, die erste zertifizierte Autismus-Destination™ im Nahen Osten zu werden.

Durch die Zusammenarbeit von Emirates, dem Wirtschafts- und Tourismusministerium und den Flughäfen von Dubai mit der Generaldirektion für Residenz und auswärtige Angelegenheiten, der Polizei und dem Zoll von Dubai wird das Reisen für alle zugänglicher und inklusiver. Dies spiegelt das Engagement von Dubai wider, ein führendes Reiseziel für Reisende mit unterschiedlichen Bedürfnissen zu werden und steht im Einklang mit der Gesellschaftsagenda 33 von Dubai, unter dem Motto "Familie: Das Fundament unserer Nation".

Emirates und seine Partner unterstützen neurodiverse Passagiere und Menschen mit Behinderung auf vielfältige Weise:

Emirates-Mitarbeiterschulung

Mehr als 29.000 Flugbegleiter und Bodenpersonal weltweit haben die Emirates-Schulung "Introduction to Autism and Hidden Disabilities" absolviert. Der Online-Kurs wurde erstmals im Jahr 2022 eingeführt und deckt eine Reihe von Themen ab, von der nationalen Politik der VAE für Menschen mit Behinderungen über das Erkennen von Autismus, bis hin zu praktischen Tipps zur Unterstützung von Passagieren mit versteckten Behinderungen, einfühlsamen Reaktionen und Informationen über die offiziellen Unterstützungssysteme, die Passagieren am Flughafen helfen.

Vor der Reise

Informationen werden von Emirates vorab für Passagiere mit Behinderung zur Verfügung gestellt. Weitere Infos finden sich auch auf der Website unter Barrierefreies Reisen.

Kostenlose Sitzplatzwahl und Priorisierung der Sitze vorne oder in der Mitte mit Trennwand.

Buchung mit „DNPA-Code“ für zusätzliche Unterstützung durch geschultes Personal.

Reisende können sich vorab im Autism Friendly Guide, der von Emirates in Zusammenarbeit mit dem Dubai International Airport entwickelt wurde, über verfügbare Dienstleistungen informieren.

Vorbestellung von Mahlzeiten über die Website oder per Emirates-App.

Alle Lieblingsfilme, Serie oder Playlists können vorab über die Emirates-App geplant werden und werden dann an Bord mit dem Unterhaltungsprogramm ice synchronisiert.

Ankunft am Flughafen

Kostenloses Parken am Flughafen für zwei Stunden.

Die Hidden Disabilities Sunflower ist ein weltweit anerkanntes Symbol für Menschen Behinderungen. Die Mitarbeiter von Emirates und Dubai International Airport mit Sunflower Anstecknadeln sind leicht zu erkennen und speziell geschult, um Reisende zu unterstützen.

Autismus-freundliche Route durch den Dubai International Airport.

Bevorzugtes Einsteigen in das Flugzeug.

Emirates Erfahrung an Bord

Familien mit Kindern sitzen zusammen oder bei ihrem Betreuer.

Spezielle Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung in der First- und Business Class.

Bei Lichtempfindlichkeiten dimmt das Personal auf Wunsch das Licht.

Emirates-Aktivitätspaket „Fly with Me” mit Rätseln, Puzzle, Malstiften und Weltkarten

Mehr als 6.500 On-Demand-Kanäle im preisgekrönten Bordunterhaltungsprogramm ice