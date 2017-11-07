bmi regional bedient Rostock - Stuttgart

bmi regional Embraer 135L (Foto: Ad Meskens)

Mit Beginn des Winterflugplanes am vergangenen Sonntag hat bmi regional die Verbindung zwischen Rostock und Stuttgart übernommen.

Die Airline bmi regional löste die Eurowings, die die Strecke bis Ende Oktober nur zweimal wöchentlich bediente, ab. Damit wird das Angebot deutlich auf tägliche Verbindungen (außer Samstag) aufstockt.

Ab sofort wird der Abflug von Rostock nach Stuttgart montags bis freitags um 15:50 Uhr erfolgen mit geplanter Ankunft in Stuttgart um 17:15 Uhr und der Flug von Stuttgart nach Rostock erfolgt um 17:45 Uhr mit Ankunft um 19:05 Uhr. Sonntags werden die Flugzeiten den Bedürfnissen privater Reisender angepasst. Der Abflug von Rostock erfolgt um 14:50 Uhr und nach 1h 20min Flugzeit landet die Maschine in Stuttgart. Der sonntägliche Stuttgart–Rostock-Flug erfolgt 16:45 Uhr ab Stuttgart mit Ankunft in Rostock um 18:15 Uhr.

Tickets für die einfache Strecke werden ab Euro 89,00 Euro inklusive Steuern und Gebühren angeboten.

Flughafen Rostock-Laage-Güstrow GmbH