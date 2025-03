Emirates SkyCargo feiert 39 Jahre Afrikaflüge

Emirates SkyCargo Boeing 747F (Foto: Emirates SkyCargo)

Im Jahr 2024 beförderte Emirates SkyCargo durchschnittlich 3.820 Tonnen pro Woche von und nach 20 Flughäfen in Afrika. Damit stärkt Emirates die Handelswege und verbindet afrikanische Hersteller, Händler und Exporteure mit Unternehmen in aller Welt.

Zur Logistikmesse Air Cargo Africa bekräftigt die Fluggesellschaft das fast vier Jahrzehnte andauernde Engagement auf dem Kontinent. „Afrika ist seit unserem ersten Flug im Jahr 1986 ein vorrangiger Markt für Emirates SkyCargo. Seitdem haben wir uns stetig weiterentwickelt“, sagt Khalid Al Hinai, Vice President Cargo Commercial, Emirates SkyCargo - Africa, UAE and Middle East. „Es ist eine aufregende Zeit, um Afrika zu bedienen, mit potenziell wegweisenden Massnahmen wie der Afrikanischen Kontinentalen Freihandelszone (AfCFTA), die die wirtschaftliche Entwicklung der Region prägen und das Handelspotenzial sowohl regional als auch international steigern wird. Als Handelsförderer setzen wir uns dafür ein, unterversorgte Märkte mit globalen Lieferketten zu verbinden und so wechselseitige Wirtschafts- und Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen, die die globalen Volkswirtschaften stärken.“

Emirates SkyCargo nahm den Flugbetrieb nach Afrika im April 1986 - weniger als ein Jahr nach der Gründung - mit Direktflügen zwischen Dubai und Kairo, Ägypten, auf. In den folgenden 39 Jahren hat die Fluggesellschaft ihren Betrieb stetig ausgebaut und die Kapazität, die Abflughäfen und die Flugfrequenzen erhöht, um lokale und globale Kunden optimal bedienen zu können. Heute, im Jahr 2025, fliegt Emirates SkyCargo jede Woche mit acht Linienfrachtern und 172 Passagierflugzeugen 20 Ziele in der Region an. Mit mehr als 145 Destinationen in seinem globalen Netzwerk erleichtert Emirates SkyCargo den schnellen und effizienten Transport von Waren und unterstützt afrikanische Unternehmen beim Import und Export ihrer Güter in die ganze Welt.

Emirates SkyCargo spielt eine wichtige Rolle im globalen Handel und sorgt dafür, dass Waren von und zu den wichtigsten afrikanischen Märkten transportiert werden. Im Jahr 2024 exportierte Emirates SkyCargo mehr als 91.930 Tonnen Frischwaren und verderbliche Güter aus afrikanischen Destinationen und war damit der grösste Warentransport aus dieser Region. In belüfteten und temperaturkontrollierten Verpackungen transportiert die Frachtabteilung beispielsweise Erdbeeren aus Ägypten, Meeresfrüchte aus Südafrika, gekühltes Fleisch aus Tansania, frische und geschnittene Früchte aus Ghana sowie Bananen aus Uganda.

Auch der Gartenbau ist ein wichtiger Wirtschaftszweig in Afrika. Insbesondere Kenia gehört zu den vier grössten Blumenproduzenten der Welt und bietet ideale Bedingungen für den Anbau von beliebten Blumen wie Rosen, Nelken und Chrysanthemen. Emirates SkyCargo fliegt zweimal wöchentlich mit einem Frachtflugzeug nach Nairobi und weiter nach Maastricht in den Niederlanden und transportiert frische Schnittblumen in einer temperaturgeregelten Kühlkette in nur 24 Stunden vom Bauernhof zum Floristen.

Ausserhalb der Landwirtschaft investieren die afrikanischen Länder in die industrielle Fertigung, um ihre Wirtschaft zu diversifizieren und zu stärken. Die Industrie wird in den nächsten zehn Jahren ein beträchtliches Wachstum verzeichnen und bildet einen zentralen Bestandteil der AfCFTA. Mit einem breit gefächerten und spezialisierten Produktportfolio ist Emirates SkyCargo bereit, Unternehmen in Afrika mit massgeschneiderten Lösungen zu unterstützen, die schnell, zuverlässig, flexibel und effizient sind.

