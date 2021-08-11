Hohes Frachtaufkommen in Leipzig

Frachtumschlag auf dem Flughafen Leipzig Halle (Foto: Airport Leipzig Halle)

Der Flughafen Leipzig Halle startet mit weiter steigendem Frachtaufkommen in das zweite Halbjahr und baut seine Rolle als wichtiges Luftfrachtdrehkreuz weiter aus.

Der Frachtumschlag am Leipzig/Halle Airport (LEJ), Europas viertgrößten Luftfrachtdrehkreuz, wächst weiter. Im Juli sind 133.873 Tonnen Fracht am Airport abgefertigt worden, 9,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

In den ersten sieben Monaten des Jahres stieg das Aufkommen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 18,9 Prozent auf rund 899.682 Tonnen. Damit setzt sich das deutliche Fracht-Wachstum auch in der zweiten Jahreshälfte fort.

Im vergangenen Jahr wurden mehr als 1,38 Millionen Tonnen Fracht umgeschlagen, ein neues Rekordergebnis.

LEJ - Drehkreuz für Express-und E-Commerce-Sendungen, Frachtcharter, Großtiere und medizinische Hilfsgüter

Der Leipzig/Halle Airport zählt zu den am dynamischsten wachsenden Cargo-Airports weltweit. Als zweitgrößter Luftfrachtumschlagplatz in Deutschland sichert der Airport wichtige Logistik-und Versorgungsketten für die Industrie und Bevölkerung.

Der Flughafen dient in der Pandemie als Umschlagplatz für medizinische Hilfsgüter und Schutzausrüstung im Kampf gegen die Corona-Pandemie. So sind in den vergangenen Monaten – neben dem regulären Verkehr – regelmäßig Frachtcharterflüge abgefertigt worden, die unter anderem Millionen von Corona-Tests transportierten.

LEJ bietet zudem beste Voraussetzungen für den Transport lebendiger Tiere und verfügt über ein dafür vorgesehenes 1.300 Quadratmeter großes Abfertigungsgebäude.

In den vergangenen Monaten sind unter anderem Dutzende Pferde beziehungsweise Fohlen sowie ganze Herden von trächtigen Kühen abgefertigt worden.

Der Airport ist das weltweit größte Drehkreuz der DHL sowie das erste regionale Luftfrachtzentrum von Amazon Air in Europa. Damit ist der Airport eines der bedeutendsten Drehkreuze für Express- und E-Commerce-Sendungen.

Insgesamt steuern über 82 Fracht-Airlines den Airport an und bedienen ein Streckennetz, das über 271 Ziele weltweit umfasst. Wöchentlich verzeichnet der Airport bis zu 1.300 Starts und Landungen im Frachtverkehr.

Am Leipzig/Halle Airport sowie bei ansässigen Unternehmen und Behörden sind aktuell mehr als 10.800 Menschen beschäftigt. Darunter allein rund 8.200 in den Bereichen Frachtumschlag, Fracht-Fluggesellschaften, Logistik und Speditionen.