Emirates übernimmt 23sten Airbus A380

Emirates Airlines konnte am Donnerstag, dem 30. August 2012, ihren dreiundzwanzigsten Airbus A380 übernehmen, die Maschine wurde in Hamburg Finkenwerder an die Fluggesellschaft aus Dubai übergeben.

Der Superjumbo mit der Produktionsnummer MSN103 ist in den Emiraten auf die Kennung A6-EDW zugelassen. Für Emirates Airlines ist diese Superjumbo Auslieferung die dritte im 2012. Emirates hat ihre Superjumbos mit dem GP7200 von Engine Alliance ausgestattet. Der Flag Carrier aus Dubai hat bei Airbus 90 A380 in Auftrag gegeben und könnte möglicherweise noch mehr dieser Grossraumflugzeuge kaufen.