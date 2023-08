EgyptAir erhöht Frequenz nach Düsseldorf

Ägyptens Fluggesellschaft EgyptAir stockt ihre Verbindungen zwischen Düsseldorf und Kairo um einen weiteren Flug in der Woche auf.

Die Erfolgsgeschichte von EgyptAir am Düsseldorfer Flughafen setzt sich fort, die ägyptische Fluggesellschaft hat einen weiteren wöchentlichen Flug nach Kairo aufgenommen und startet nun viermal pro Woche nonstop in den Orient. Der zusätzliche Flug findet immer sonntags statt. Darüber bietet EgyptAir die Verbindung dienstags, freitags und samstags an. Um 14:25 Uhr startet der Sonntagsflug mit der Nummer MS 734, eine moderne Boeing 737-800 mit Business und Economy Class, in Düsseldorf und landet um 19:40 Uhr auf dem Cairo International Airport. Dort können die Passagiere attraktive Weiterflugmöglichkeiten nach Afrika sowie in den Nahen und Fernen Osten, zum Beispiel nach Johannesburg, Nairobi, Daressalam, Khartoum, Amman, Beirut, Damaskus, Bombay oder Bangkok, nutzen, denn der Flughafen der ägyptischen Hauptstadt ist das Drehkreuz von EgyptAir. Der Rückflug, MS 733, startet um 09:35 Uhr in Kairo und kommt um 13:25 Uhr in Düsseldorf an.