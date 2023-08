Mit BMI von Basel nach London

Ab dem 27. März 2010 fliegen die Lufthansa Töchter Swiss und British Midlands in Kooperation vom Euroairport Basel-Mulhouse-Freiburg nach London Heathrow.

Die Strecke Basel London Heathrow wird durch BMI neu aufgelegt, früher wurde diese Route täglich durch Crossair bedient. Da BMI über wertvolle Slots in London Heathrow verfügt, konnte die Strecke Basel London Heathrow wieder neu eingeführt werden. BMI wird den Linienflug von Montag bis Freitag täglich dreimal bedienen und am Wochenende stehen jeweils der Morgen und Abendflug auf dem Programm. Swiss möchte ihren Flughafen am Hauptsitz Basel weiter stärken und verlorenes Terrain, das während den letzten Jahren an andere Fluggesellschaften abgegeben wurde, wieder zurückgewinnen.