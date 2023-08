East Star erhält Angebot

East Star Airlines könnte dank einem Übernahmeangebot der Shanghai YuField Industrial Co. dem drohenden Konkurs entgehen.

Shanghai YuField reichte ihre Anmeldung zusammen mit der Aktionärin East Star Tourist Agency beim Wuhan Gericht ein. Sie soll ein Konsortium anführen, das 85 Prozent der Anteile kaufen will, während die ursprünglichen Inhaber den restlichen Anteil verwalten werden. CAAC hatte East Star im Februar gezwungen, ihren Betrieb einzustellen, da die Airline sich als zahlungsunfähig erwiesen hatte. Ein Übernahmeangebot der Air China hatten die Behörde abgewiesen. Scheinbar gibt es neben SYIC noch weitere Interessenten, die bereit wären, Investitionen in Höhe von US$ 731 Millionen zu tätigen. Doch selbst wenn die Airline von SYIC übernommen würde, wären nicht alle Probleme gelöst. In der Zwischenzeit plant Air China die Lancierung ihrer Hubei Unternehmung, wo rund 600 ehemalige East Star Mitarbeitende angestellt sind.