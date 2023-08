EASA wird bei Single European Sky kräftig mitreden

Die neu geschaffene europäische Luftaufsichtbehörde EASA wird bei dem Aufbau einer vereinheitlichten Flugsicherung über Europa massgebend Einfluss nehmen.

Die neu geschaffene europäische Luftaufsichtbehörde EASA wird auf den Aufbau einer vereinheitlichten Flugsicherung über Europa massgebend Einfluss nehmen.

EASA ist die Abkürzung für European Aviation Safety Agency und ist die neu aufgebaute Luftaufsichtsbehörde Europas mit Hauptsitz in Bonn. Die Behörde übernahm fliessend fast alle Geschäfte der JAA. Vorsitzender von EASA, Patrick Goudou, betonte an einem Seminar der europäischen Union in Brüssel, dass die EASA den Aufbau einer einheitlichen Luftraumstruktur über Europa in allen sicherheitsrelevanten Aspekten begleiten werde. Die EASA will in der Schaffung des Single European Sky SES eng mit Eurocontrol und SESAR zusammenarbeiten und dafür sorgen, dass unnötige Überschneidungen in Bereichen der nationalen Regeln und Gesetzen von vornherein ausgeschlossen werden können.