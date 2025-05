Der Flughafen Lübeck ist beliebt

Lübeck Airport (Foto: Lübeck Airport)

Der Flughafen Lübeck erfreut sich grosser Beliebtheit, der Flughafen erreicht beim AirHelp-Ranking erneut den ersten Platz.

Wie jedes Jahr hat das Travel-Tech-Unternernehmen AirHelp auf Basis von Google-Rezensionen ein Ranking der beliebtesten und unbeliebtesten Flughäfen in Deutschland erstellt. Im Vergleich zum Vorjahr konnte sich nur ein Flughafen bessern, während sich acht Flughäfen um 0,1 Sterne verschlechterten. Insgesamt flossen über 316.000 Bewertungen in das Ranking mit ein – über 72.000 davon betrafen den Flughafen Frankfurt.

Flughafen Lübeck-Blankensee wieder auf dem ersten Platz

Auch in diesem Jahr hält sich der Flughafen Lübeck-Blankensee mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,4 Sternen auf dem ersten Platz. Den zweiten Platz teilen sich gleich drei Flughäfen mit einer Bewertung von 4,3 Sternen: Münster-Osnabrück, Kassel-Calden und Rostock-Laage. Den dritten Platz belegen mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,2 Sternen die Flughäfen Nürnberg, Paderborn-Lippstadt, Saarbrücken und Friedrichshafen, gefolgt von Leipzig/Halle und Erfurt-Weimar auf dem vierten Platz (4,1 Sterne). Die Flughäfen München, Bremen und Dresden belegen mit durchschnittlichen 4-Sterne-Bewertungen den fünften Platz.

Frankfurt-Hahn und Berlin-Brandenburg landen erneut auf dem letzten Platz

Frankfurt-Hahn landet auch in diesem Jahr mit einer Bewertung von 2,8 auf dem letzten Platz des Rankings. Auf dem vorletzten Platz befindet sich der BER mit einer Bewertung von 3,2 Sternen – damit konnte er sich im Vergleich zu letzten Jahr als einziger Flughafen um 0,1 Sterne verbessern. Der Flughafen wurde erst vor wenigen Wochen im Rahmen der diesjährigen World Airport Awards in Madrid mit dem Titel „World’s Most Improved Airport“ ausgezeichnet.

Um 0,3 Sterne besser – mit einer durchschnittlichen Bewertung von 3,5 Sternen – teilen sich Dortmund, Köln-Bonn und Memmingen den drittletzten Platz im Ranking, nur knapp überholt von den Flughäfen Weeze, Hannover und Düsseldorf (3,6 Sterne). Hamburg und Karlsruhe/Baden-Baden erhalten im Ranking 3,7 Sterne.

Nina Staub, Rechtsexpertin bei AirHelp kommentiert: „Im Vergleich zu letztem Jahr zeigt sich nach unserer Analyse kaum eine Verbesserung bei der Zufriedenheit der Flugpassagiere – trotz Investitionen in die Infrastruktur deutscher Flughäfen. So investierte etwa der Flughafen München rund 300 Millionen Euro, rutschte aber dennoch leicht im Ranking ab. Insgesamt konnte nur der Flughafen BER seine Bewertung verbessern, während acht Flughäfen – darunter auch Frankfurt-Hahn und München – im Ranking leicht zurückfielen. Die Gründe hierfür sind allerdings vielfältig und können von Verspätungen, Streiks über lange Wartezeiten bis hin zu allgemeinen operativen Herausforderungen reichen.“

