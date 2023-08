Sukhoi verlangt Renovationen

Der Flugzeughersteller Sukhoi hält Revisionen der Infrastruktur der russischen Flugzeugindustrie in Russland für zwingend, will diese auf dem globalen Markt mithalten.

Der Flugzeughersteller Sukhoi hält Revisionen der Infrastruktur der russischen Flugzeugindustrie in Russland für zwingend, wenn diese auf dem globalen Markt mithalten will.