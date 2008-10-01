Sukhoi verlangt Renovationen
Der Flugzeughersteller Sukhoi hält Revisionen der Infrastruktur der russischen Flugzeugindustrie in Russland für zwingend, will diese auf dem globalen Markt mithalten.
Der Flugzeughersteller Sukhoi hält Revisionen der Infrastruktur der russischen Flugzeugindustrie in Russland für zwingend, wenn diese auf dem globalen Markt mithalten will.
Eine Teilmodernisierung sei dabei reine Geldverschwendung, ein ganzheitliche Reformation müsse angestrebt werden, so ein Sprecher der Sukhoi. Als Beispiel führte er das SuperJet-100 Projekt an. Beim SuperJet-100 handelt es sich um ein Mittelstreckenflugzeug, das vom Sukhoi Design Bureau in Zusammenarbeit mit grossen amerikanischen und europäischen Flugzeugspezialisten, unter anderem Boeing, Liebherr Aerospace und Snecma entwickelt wurde. Sukhoi plant die Herstellung von mindestens 700 Superjet-100 und will bereits 100 Bestellungen erhalten haben.